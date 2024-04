Mooie overwinning op Opening Day voor Thamen honkballers

De Kwakel – De Thamen honk-ballers kregen op zondag bij prima weersomstandigheden Vennep Flyers H1 op bezoek voor de eerste competitiewedstrijd van het seizoen. Startende werper voor Thamen was Lieuwe Hoekstra en die kreeg in de tweede inning door een paar honkslagen en een foutje, twee punten tegen. Thamen wist de stand in de gelijkmakende inning meteen weer gelijk te trekken: 2-2.

Mooie pot honkbal

Het massaal toegestroomde publiek werd voorzien van een mooie pot honkbal. Hoekstra en de verdediging herpakt zich en Thamen mag al snel weer aan slag in de derde inning. Daan Groenewoud komt op de honken met een honkslag en Rossini Frolijk slaat een bal over de hekken en dat zorgt voor de eerste twee punten van deze inning. Jelger Algra slaat een honkslag en kan na de homerun van Menno Schouten ook lopend over de thuisplaat: 6-2.

Vijfde inning

In de vijfde inning slaat Ties van de Beek de bal over de hekken. Frolijk slaat een honkslag en Algra bereikt het honk door een verkeerde aan-gooi. Rick Groen slaat de vierde homerun van de wedstrijd en dat brengt de stand op 10-2.

In de zesde inning komt Lars Werkman op de heuvel en weet de slagploeg van Vennep Flyers verder onder controle te houden, mede door een aantal mooie veldacties van zijn verdediging. Groenewoud weet in de gelijkmakende zesde inning nog een punt te scoren na een honkslag en de daarop volgende honkslagne van Frolijk en Algra, wat de eindstand brengt op 11-2 voor Thamen.