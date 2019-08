Moederpoes met kitten bij Studio’s aangetroffen

Aalsmeer – Op maandag 5 augustus is ’s avonds bij Studio’s Aalsmeer in een hoekje naast het pand een poes aangetroffen. Een stukje verder lag een kitten. Het diertje was helemaal koud en de vinders hebben het poesje snel bij de moeder gelegd, die gelukkig direct haar kitten begon te likken.

De dierenambulance is gebeld en gekomen en de poezen zijn meegenomen. Volgens de vinders is de moederpoes niet verwilderd, ze liet zich heel makkelijk aaien. Het is waarschijnlijk nog een jonge poes, die voor het eerst een kleintje heeft gekregen. Ze leek niet zo goed te weten wat van een kersverse moeder verwacht wordt.

Wie de poes (en haar jong, rechts boven) op de foto herkent of wellicht het baasje van het dier is, kan contact opnemen met de Dierenambulance De Ronde Venen / Amstelland via 06-53315557 of via dierenambulancera@gmail.com.