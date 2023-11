MO12-1 Qui Vive clinic van Felice Albers￼

De Kwakel – Woensdag 1 november op het Qui Vive hockeyveld. Het MO12-1 hockeyteam stond vol zenuwen en opwinding te wachten op de speciale gast die hen die dag een onvergetelijke training zou geven. Dit was geen gewone training; dit was een training van niemand minder dan Felice Albers, de beste hockeyster van de wereld. De kans om te leren van zo’n legende was voor de speelsters en hun ouders een droom die uitkwam. Felice heeft zelf tot haar 12de op Qui Vive gehockeyd, voordat zij de overstap naar haar huidige club, Amsterdam (AH&BC) maakte. Dus terug waar het allemaal begon voor Felice. De ouders van de meiden hadden dit speciale evenement mogelijk gemaakt door via de Qui Vive-veiling, ter ere van het 60 jarig bestaan van hockeyclub Qui Vive, het hoogste bod uit te brengen op deze training van Felice.



Woensdag, 1 november was het dan eindelijk zo ver…gehuld in een prachtig teamshirt, speciaal voor deze gelegenheid gedrukt door A en M producties uit De Kwakel en als welkom een spandoek gemaakt door de meiden. De training zelf was enerverend en leerzaam. Felice deelde haar ervaring en kennis met de meiden. Ze genoten van elk moment. Felice blijkt naast een fantastische hockeyster ook een uitzonderlijk getalenteerde trainer te zijn. Het trainingsuur vloog voorbij en iedereen vond het veel te kort.

Na afloop van de training nam Felice de tijd om op elk shirt, tas, schoen en hockeystick haar handtekening achter te laten. Ze luisterde geduldig naar de verhalen en dromen van de meiden en moedigde hen aan om altijd hard te blijven werken en van hockey te blijven genieten. De MO12-1 hadden die dag niet alleen een geweldige training gehad, maar ook een onvergetelijke ontmoeting met een van de grootste hockeysterren ooit. Het was een dag die ze nooit zouden vergeten.

Foto’s: Stefan Pickee