Minder goed weekend handballers FIQAS

Aalsmeer – Het was een minder goed weekend voor de topteams van FIQAS Aalsmeer, want zowel heren 1 en 2 als dames 1 wisten hun wedstrijden niet te winnen. De handballers van FIQAS 1 hadden zaterdag 20 januari geen antwoord op het spel van Initia Hasselt, kwamen op achterstand en wisten de wedstrijd niet meer te kantelen. De wedstrijd in België eindigde op 33-27 voor Initia Hasselt. Tijdens de thuiswedstrijd in De Bloemhof enkele maanden geleden was Aalsmeer juist de sterkste ploeg en won met 33-27 van de Belgen. Toeval of niet, twee keer een gelijke stand laat wel zien dat beide ploegen behoorlijk aan elkaar gewaagd zijn.

Dames 1 van FIQAS wachtte eveneens een uitwedstrijd. Bij koploper DSVD in Deurningen kwamen de meiden uit Aalsmeer er niet aan te pas. Ook FIQAS heren 2 moest flink buigen. Na een prachtige winst op Aristos afgelopen donderdag in De Bloemhof leken de mannen zaterdag een off day te hebben. Er werd ruim verloren van Tachos in Waalwijk.

Foto: www.kicksfotos.nl. Archieffoto Heren 1 van FIQAS.