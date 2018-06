Midzomernacht zwemmen op herhaling!

Aalsmeer – Het was een gezellige midzomernacht zwemavond in het Oosterbad afgelopen vrijdag 22 juni, maar voor velen veel te koud om het water in te duiken. Vandaar dat het Oosterbad-team heeft besloten om het midzomernacht zwemmen deze vrijdag 29 juni nog een keer dunnetjes over te doen. Zo kunnen er veel meer kinderen zwemmen en genieten van de opblaaskrokodil, want die ligt aankomende zonnige week óók nog in het water van Het Oosterbad.

Aan het optreden van de heren van ‘de Klught’ lag het overigens niet: dat was wederom geweldig en Sasja Brouwers deed daar nog een schepje boven op. Het midzomernacht zwemmen is weer van 19.00 tot 00.00 uur.

Familie-estafette zaterdag

Aanstaande zaterdag 30 juni is de dag dat weer de beslissing gaat vallen wie de snelste familie uit Aalsmeer en omstreken wordt. Dit wordt een gezellige middag waar zal worden gestreden om die felbegeerde titel. Men kan zich inschrijven met een team dat bestaat uit drie familieleden en een ‘buitenstaander’.

Zwem4daagse

Het wordt een mooie week qua weer, dus genoeg reden om verkoeling te zoeken in het Oosterbadwater. Vanaf maandag 2 juli zal de traditionele Zwem4daagse worden gehouden in Het Oosterbad met alle randactiviteiten zoals plankhangen, wie maakt het hoogste bommetje en boegsprietlopen. Deelnemers krijgen vijf avonden de tijd om alle baantjes te zwemmen om vervolgens op vrijdagavond een medaille voor deze prestatie in ontvangst te nemen. Kijk voor al het actuele nieuws op de facebookpagina of de website www.hetoosterbad.nl

Loekie Brommer-Lucassen

Foto: Slechts een enkeling waagde de sprong in het koude water van het Oosterbad. Foto: www.kicksfotos.nl