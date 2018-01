Meubilair Jozefschool naar Oost-Europa

Aalsmeer – Op vrijdag 12 januari zijn de nieuwe tafels, stoelen, instructietafels en bureaus voor de groepen 3 en 4 van de Jozefschool aangekomen. Nadat groep 5 tot en met 8 de wisseling van meubilair al eerder hadden gehad, waren de jongere groepen nu aan de beurt. Het was ‘s morgens wel een beetje raar om in een leeg lokaal binnen te komen.

Gelukkig werd het meubilair al snel gebracht. Wat ziet het er mooi uit! Nu kunnen de kinderen vast nog beter werken. Voor het oude meubilair is een goed doel gevonden. Het werd 11 januari opgehaald door de Stichting ‘Woerden helpt Roemenië’. Deze stichting zet zich al bijna 30 jaar in om de situatie van mensen in Roemenië, de Oekraïne en Moldavië te verbeteren.

Hun beleid is gericht op hulp die ten goede komt aan de gehele bevolking op de plaatsen waar gewerkt wordt. De Jozefschool werkt hier graag aan mee. Zo krijgt het schoolmeubilair toch nog een tweede leven.