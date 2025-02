‘Melancholie in de polder’ met Leoni Jansen en Carel Kraayenhof

Mijdrecht – In de schaduw van de Coronatijd ontstond een uniek muzikaal avontuur in de Beemster, waar Carel Kraayenhof en Leoni Jansen hun creativiteit en passie bundelden. Gezeten in het weiland, op anderhalve meter afstand van elkaar, bestookten ze elkaar met alles wat ze mooi vonden, van Argentijnse volksmuziek tot Schotse traditionals en van Nederlandse tot Arabische klanken. Zo ontstond het project ‘Melancholie in de Polder’.

Nu stappen Leoni Jansen en Carel Kraayenhof opnieuw in het avontuur met ‘Melancholie in de polder 2’. CultuurHuis Mijdrecht haalt de twee ras muzikanten op vrijdag 21 maart naar Mijdrecht. De voorstelling vindt plaats in ’t Oude Parochiehuis, Bozenhoven 152 in Mijdrecht en begint om 20.00 uur.

Leoni Jansen en Carel Kraayenhof blijven trouw aan de beproefde methode – spelen wat ze mooi vinden – maar graven nog dieper in de folkmuziek van Ierse jigs, Schotse reels, Argentijnse volksmuziek met Afrikaanse ritmes en wisselen die af met instrumentale stukken voor bandoneon en bodhran (Ierse trommel), een Nederlandstalig popnummer of een Southern Blues van Rory Block.

De Stichting CultuurHuis Mijdrecht is een bewonersinitiatief dat het voor elkaar wil krijgen in eigen dorp oftewel om de hoek te kunnen genieten van theater, film en muziek. ‘Melancholie in de polder 2’ is alweer de zevende voorstelling van CultuurHuis Mijdrecht dit tweede seizoen. Meer informatie: www.cultuurhuismijdrecht.nl.

Op de foto: ‘Melancholie in de polder’. Foto is aangeleverd.