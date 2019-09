Meezingen met Jan en Gerard in de feesttent

Aalsmeer – Ja, ja, de Feestweek is in volle gang en wat hebben zo’n 3.000 mensen afgelopen donderdag 12 september een geweldige avond beleefd. Topartiesten op het podium en genieten met vrienden en bekenden. De donderdagavond staat namelijk bekend als de zogenaamde Aalsmeer-avond. Het is dé feestavond waar inwoners als eerste kaarten voor kopen.

Geheid een gezellige avond met heel veel plaatsgenoten. Er is behoorlijk wat bijgepraat, want het is de feesttent waar je elkaar tegen komt. En bij de Aalsmeer-avond hoort natuurlijk een optreden van de bekendste inwoner, Gerard Joling en, bijna als vanouds, was de Uiterweg-bewoner door de Feestweek-organisatie gevraagd om deze avond te komen zingen. Natuurlijk zei hij ‘ja’, zeker toen hij hoorde dat collega’s en vrienden Jan Smit, Jeroen van der Boom en René Froger ook gecontracteerd waren.

De mannen hebben er een feestje met een hoofdletter van gemaakt. Allen werden begeleid door de Marcel Fisser Band en deze heren en dame verdienen ook een compliment! De artiesten, en zeker ook het publiek, waren vast weer heel tevreden over jullie ‘strakke’ optreden.

Pendelbussen en fietsen

En terwijl er binnen volop meegezongen werd, de handen de lucht ingingen en er meegehost werd, was er buiten de rust. Oké, wel muziek en vliegtuigen, maar rust dat straks ook de uittocht orderlijk zou verlopen. Agenten bij hun post, her en der beveiligers en verkeersregelaars, tevens bewakers van de vele fietsen, en de pendelbussen stonden klaar om alle feestgangers na afloop veilig thuis te brengen. Echter de meeste bezoekers waren op de fiets gekomen, gezien de enorme hoeveelheid fietsen rondom de feesttent. Lange rijen in de Zijdstraat en de Weteringstraat (goed ingericht met hekken door de organisatie) en de fietsenstalling op het Praamplein stond geheel vol. Eén eigenaar van een auto had deze drukte waarschijnlijk niet voorzien. Zijn of haar auto was volledig ingebouwd…

Ouderenmiddag en Andre Hazes

Vandaag, vrijdag 13 september, worden ouderen in de feesttent getrakteerd op een gezellige middag met optredens van Jan & Anny en plaatsgenoot Dirk Box. In de avond weer een programma dat ruim voor aanvang uitverkocht was. De spots gaan aan voor Andre Hazes met band, Charly Lownoise & Mental Theo en Frenna. Veel plezier allemaal!

Door Jacqueline Kristelijn.

Foto’s: www.kicksfotos.nl