Meestertitel Nunchaku-do voor Otto Koedooder￼

Uithoorn – Op 10 juni is Uithoornaar Otto Koedooder geslaagd voor zijn 5e dan Nunchaku-do. Deze 5e graad zwarte band is een ware meestertitel binnen de sport en is de hoogst haalbare graad die met een examen te verdienen is. Hoger dan de 5e dan is enkel mogelijk via een promotie voor uitzonderlijke verdiensten voor de sport, iets wat zeer uitzonderlijk is. Binnen de sport zijn er slechts elf personen die ooit de titel van 5e dan of hoger hebben bereikt.

Nunchaku-do is een sport volledig gebaseerd op het van nature Japanse wapen de nunchaku. De sport kenmerkt zich door vier disciplines. Kumite (1 op 1 sparwedstrijden), Kata (stijlvormen die in een vast patroon worden gelopen), Jutsu (zelfverdedigingsvormen met het wapen gecombineerd met worpen en klemmen) en Freestyle (een vrije vorm op muziek, waar het meer gaat om de show).



Niet makkelijk

Het examen werd er niet makkelijker op doordat het in een zaal was zonder air conditioning en het over de 30 graden was. Het examen van Otto bestond uit vier onderdelen. Het eerste onderdeel was een eigen techniekenserie, waarbij een selectie uit technieken van alle eerdere banden werd gemaakt. Als tweede onderdeel, Kata, moesten er vijf ingewikkelde kata’s worden getoond. Het derde onderdeel Jutsu, bestond uit een zelfbedachte serie verdedigingen tegen aanvallen met een stoot, trap, wurging, stok, mes en nunchaku. Hierbij werd Otto geassisteerd door Uithoornaar Arjan Vlasblom. Als laatste onderdeel moest er een zelfbedachte demo op muziek getoond worden waarbij alle facetten van de sport de revue passeerden. Voor dit onderdeel werd Otto geassisteerd door zijn vrouw Martje, wie de 1e dan Nunchaku-do bezit. Met het examen achter de rug gaat Otto zich weer verder toeleggen op het lesgeven van de sport. Onder andere middels een online-programma geeft hij namelijk aan leerlingen uit meer dan 25 landen wereldwijd les.