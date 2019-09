Meer ‘slaapadressen’ voor minister in Aalsmeer

Aalsmeer – Open brief aan minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur: “Zoals onze plaatselijke courant al wist te melden heeft u waarschijnlijk de open uitnodiging van onze wethouder van Duijn over het hoofd gezien. Misschien was de keuze om in Aalsmeer te komen overnachten ietwat beperkt en wilde u meerdere adressen hebben om een weloverwogen keuze te kunnen maken.

Welnu, de fractie van Absoluut Aalsmeer, een plaatselijke politieke partij, biedt u een tweetal mogelijkheden aan. Allereerst een adresje aan de Uiterweg, waar u, geheel zelfstandig in een recreatieark kunt verblijven. Heerlijk tussen het groen, maar wel direct onder de aanvliegroute van de Zwanenburgbaan. Dat betekent dat u ’s nachts te pas en te onpas in uw slaap gestoord kan worden door een landend vliegtuig.

Mocht dit voor u een probleem vormen, dan heb ik een goed alternatief; bij de moeder van één van onze fractieleden in de A.H. Blaauwstraat, direct onder de aanvliegroute van de Aalsmeerbaan. Trek er dan wel een dag en nacht voor uit, want het is een waarlijk genot om de cijfers en letters op de rompen van de vliegtuigen zonder verrekijker te kunnen zien.

Zo ziet u maar, er is keuze voldoende, mocht u meerdere adressen wensen dan zijn wij van harte bereid om u deze op korte termijn te leveren opdat u een weloverwogen keuze kunt maken.”

Fractie Absoluut Aalsmeer,Dick Kuin, info@dickkuin.nl