Maak je tuin groener en koeler met de ‘Groener&Cooler’ tas

De Ronde Venen – We hebben er al mee te maken: klimaatverandering. Dat merk je door extreme hitte, droogte en hoosbuien … Denk maar terug aan de afgelopen zomer. Het was lang zó warm dat je eigenlijk liever koel in de schaduw zat en regelmatig was er een enorme hoosbui waardoor de straten onder water liepen. Samen kunnen we ons hier op voorbereiden. Jouw hulp kunnen we hierbij goed gebruiken. Hoe? Door het buiten groener en koeler te maken. Bij De Woudreus kun je voor de meivakantie een Groener&Cooler tas bestellen (zo lang de voorraad strekt). In de tas zitten toffe ‘do it yourself’ tips, uitleg en producten om jouw eigen tuin of balkon iets meer klimaatproof te maken. Heb jij zin om in de meivakantie buiten bezig te zijn? En iets te doen voor het klimaat? Dan is dit echt iets voor jou! Ga bijvoorbeeld aan de slag met je eigen geveltuintje en minivijver of maak een insectenhotelletje en ontdek waarom dit belangrijk is De Inhoud van de tas is: -een set van 4 plantjes voor je geveltuintje een 1 waterplantje en wat vijversubstraat voor je minivijver en zaadjes voor 1 m2 bijen- en vlindervriendelijke bloementuin De Groener&Cooler tas is voor kinderen vanaf 4 jaar om samen met hun ouders/ verzorgers te doen. Bestellen kan via De Woudreus, kijk bij activiteiten. De tas kost €5,-. Op 21 april kunnen de Groener&Cooler tassen Covid-proof opgehaald worden bij De Woudreus.