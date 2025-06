Loting Tour de Kwakel op 2 juli

De Kwakel – De laatste voorbereidende wielerkoersen voor de Tour de France zitten erop. Voor de 90 deelnemers aan de Tour de Kwakel dit jaar kan het speculeren gaan beginnen. Tour de Kwakel is een jaarlijks terugkerend evenement in het dorp, waarbij deelnemers in teams de sportieve uitdaging aangaan en hun kennis van de Tour de France testen.

Het is een spel waarbij deelnemers voorspellingen doen over de wielerwedstrijd en strijden om individuele en ploegenprijzen, inclusief de felbegeerde gele pet volgens de Facebookpagina van Tour de Kwakel. Het evenement vindt plaats rond de tijd van de echte Tour de France en heeft een centrale plek in dorpshuis de Quakel.

Pogacar favoriet

De meeste zullen het erover eens zijn dat titelverdediger Tadej Pogacar de grote favoriet is voor de eindwinst in de Tour de France. In Tour de Kwakel is het de vraag of Fred Klijn zijn heerschappij van vorig jaar kan voortzetten. Veel zal daarbij afhangen van de ondersteuning die hij van zijn ploeg zal krijgen.

Het oudste tourspel van Nederland, de Tour de Kwakel, viert dit jaar haar 70-jarig bestaan. Ook dit jaar komen de deelnemers de woensdagavond voor de start voor het eerst samen, voor de loting van de ploegen.

In ploegen van vijf

De deelnemers worden in ploegen van vijf verdeeld. Daarbij is de eindstand van vorig jaar bepalend voor de plaatsing van dit jaar. Fred Klijn kon vorig jaar nog in de schaduw van kopmannen Joost Hogerwerf en Ferry Kas starten. Dit jaar zal hij zelf de kar moeten trekken voor zijn ploeg. Joost en Ferry voeren dit jaar hun eigen ploeg aan als kopman.

Wie deze kopmannen in hun ploeg krijgen weten zij woensdag 2 juli rond 20.30 uur. ’t Tourhome opent om 20.00 uur haar deuren. Dorphuis de Quakel mag het afgelopen jaar dan wel een transformatie hebben ondergaan, ‘t Tourhome bevindt zich nog steeds op haar vertrouwde plek binnen het gebouw.

Fred Klijn. Foto: aangeleverd.