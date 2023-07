Uithoorn – Samen in beweging. Samen is de sleutel tot het succes. Loopgroep SamenFit! van Ons Tweede Thuis is in 2016 is ontstaan in de samenwerking met de AKU. Begonnen met alleen lopers vanuit het Dienstencentrum van Ons Tweede Thuis traint de groep inmiddels al jaren iedere dinsdag op de atletiekbaan van Atletiek Klub Uithoorn.

De loopgroep is inmiddels uitgebreid met Framerunners, sportbuggy’s en vrijwilligers. De vrijwilligers zijn onmisbaar. Zeker voor de atleten met een uitdaging (verstandelijk of lichamelijke) van de AKU, zijn de loopmaatjes, van onschatbare waarde. Naast het loopmaatje zijn voor de atleten tijdens de trainingen, regelen zijn het vervoer, de inschrijvingen en zijn ze de extra ogen en handjes welke de organisatie tijdens de wedstrijden te kort komt.

Sterker nog, zonder de loopmaatjes kunnen de atleten niet trainen of meedoen aan een wedstrijd. Een loopmaatje begeleid een atleet tijdens training en/of loopevenement en stimuleert op zo’n manier dat de atleet het beste in zichzelf naar boven haalt. De hulpmiddelen zorgen ervoor dat kan iedereen meedoen aan trainingen en reguliere wedstrijden.

Belangrijk

Inmiddels weten we hoe belangrijk en leuk beweging is en daarom besloot de Loopgroep een estafetteloop te organiseren waar iedereen in het netwerk van Ons Tweede Thuis kon meelopen. Met als doel te verbinden, te bewegen en elkaar te zien. Dat is gelukt dankzij de vrijwilligers. Begonnen vanuit het Dienstencentrum van Ons Tweede Thuis werden verschillende locaties in Aalsmeer, De Kwakel en Uithoorn bezocht.

Leuk om te zien dat de atleten een warm onthaal kregen met applaus, een glas water of heerlijke ijsjes en zelfs op locatie de Biezenwaard met slingers. De afstand bedroeg totaal iets meer dan 20 kilometer en dankzij de twee chauffeurs die heen en weer pendelden tussen de locaties kon iedereen op zijn eigen niveau deelnemen. Na terugkomst op het Dienstencentrum werd de estafetteloop afgesloten met heerlijk hapjes en het delen van de prachtige ervaringen én ideeën voor 2024.

As donderdag doet de groep ook weer mee met de Polderloop. Start 18.30 uur. Kom jij ze aanmoedigen? Wees welkom! Meer informatie, kijk op loopgroep.onstweedethuis.nl. Of stuur een mail naar loopgroeponstweedethuis@gmail.com

JIJ & IK, zijn samen in de beweging!