Livemuziek, quiz en darten in Joppe

Aalsmeer – In café Joppe vinden regelmatig allerlei activiteiten plaats en deze verschillen van livemuziek tot darten in competitieverband en voetbal kijken. Afgelopen zaterdag 20 januari werd getrakteerd op een optreden van Up Around the Band. Het viertal bracht covers van de bekende formatie Creedene Clearwater Revival.

De dag er na, zondag 21 januari, een heel andere muzikale presentatie. Popkoor Sonority bracht een gevarieerd repertoire ten gehore. Om de twee weken organiseert de horecagelegenheid in de Weteringstraat in het Centrum een gezellige pubquiz. Afgelopen dinsdag 23 januari vond deze weer plaats.

Quiz-liefhebbers zijn nu weer van harte welkom op dinsdag 6 februari. Opgeven kan in het café met een team bestaande uit maximaal vijf personen. Deelnemen kost 7,50 euro per team. Aanvang is altijd 20.30 uur en de quiz duurt tot rond 23.15 uur. De eerstvolgende avond met livemuziek is zaterdag 3 februari.