‘Hoppen’ voor livemuziek en voetbal dit weekend

Aalsmeer – Het is weer weekend en wie zin heeft in een avondje livemuziek kan deze zaterdag 8 februari ‘band hoppen’. In cultureel café Bacchus verzorgt de Utrechtse band ‘Frisbee’ een optreden. Het viertal trakteert op originele pop-, rock- en countrycovers. Bacchus in de Gerberastraat is open vanaf 21.00 uur en de toegang bedraagt uw/jouw gift.

‘Band hoppen’

Ook café Joppe in de Weteringstraat heeft een band van over de gemeentegrenzen geboekt. Hier gaan zaterdagavond de spots aan voor het semi-akoestische duo Vita & Ronald uit Hilversum. De twee nemen de bezoekers mee naar de jaren zestig met zowel country- en blues- tot pop-, rock- en folksongs. Het repertoire van het duo bevat ook enkele eigen nummers. Meezingen mag op liedjes van onder andere The Everly Brothers, Creedence Clearwater Revival en The Rolling Stones. Vanaf rond 21.30 uur worden de instrumenten ter hand genomen en de toegang tot Joppe is gratis.

En voor wie van wat ‘stevigere’ muziek houdt, is N201 aan de Zwarteweg deze zaterdag de place to be. Hardcore Reload van 23.00 tot 05.00 uur!

‘Voetbal hoppen’

Uiteraard wordt er ook weer volop gesport dit weekend. Langs de lijn staan en aanmoedigen bij de voetbal kan zowel zaterdag als zondag. FC Aalsmeer zaterdag neemt het aan de Beethovenlaan op tegen H.B.O.K. 1 vanaf 14.30 uur. De voetballers van het zondagelftal van FCA hopen ook op veel bezoekers bij het hoofdveld tijdens de wedstrijd tegen Sporting Leiden vanaf 14.00 uur. RKDES speelt zondag 9 februari ook thuis aan de Wim Kandreef in Kudelstaart. ‘Band hoppen’ op zaterdag en ‘voetbal hoppen’ op zondag, want om 14.00 uur klinkt eveneens de startfluit voor de wedstrijd Kudelstaart tegen Nicolaas Boys 2. RKDES maakt er een feestje met muziek van. Dj Frits Heeren draagt zorg voor swingende hits.

Fijn weekend!