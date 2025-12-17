Lionsclub steunt Scouting Jan van Speyk met royale donatie

Mijdrecht – Scoutinggroep Jan van Speyk kan binnenkort een nieuwe groepstent aanschaffen dankzij een gulle bijdrage van de Lionsclub Mijdrecht, Uithoorn en Wilnis. Tijdens de opkomst op zaterdag 6 december overhandigde Lionsclub-voorzitter een cheque van 2.000 euro aan de scoutinggroep.

De donatie komt op een goed moment; één van de grote tenten van de groep is dringend aan vervanging toe. “Met deze bijdrage kunnen we investeren in een stevige, waterdichte tent, zodat onze activiteiten ook bij minder mooi weer doorgaan”, aldus de groepsleiding.

Feestelijke ochtend

Het was een feestelijke ochtend voor de welpen en bevers. Julia, lid van de welpengroep, nam namens de scouting de cheque in ontvangst. Daarna volgde een gezamenlijke foto met de Lionsclub-voorzitter. “Fantastisch dat lokale organisaties ons zo ondersteunen. Zo blijft scouting toegankelijk voor iedereen”, reageerde de leiding enthousiast.

Bij de bevers – de jongste groep van Jan van Speyk – is nog volop ruimte voor jongens en meisjes van 4,5 tot 7 jaar. Zij komen elke zaterdagochtend van 10.00 tot 11.30 uur samen op de scoutingboerderij aan de Oosterlandweg 2B in Mijdrecht. Meer informatie of aanmelden? Mail naar bevers@janvanspeykgroep.nl.

Op de foto: Julia, lid van de welpengroep, nam namens de scouting de cheque in ontvangst. Foto: aangeleverd.