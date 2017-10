Lisa van Zuijlen nieuw koffermeisje bij Miljoenenjacht

Mijdrecht – Lisa van Zuijlen ( 19) uit Mijdrecht is volgend jaar een van de nieuwe koffermeisjes in het tv programma Postcode Loterij Miljoenenjacht bij Linda de Mol. De winnares van de zoektocht werd vrijdagmiddag jl. bekend gemaakt in het RTL 4-programma 5 uur live.

Lisa had niet verwacht dat ze zou winnen. Donderdag stond ze nog derde. Lisa is ontzettend blij met de overwinning. “Ik kijk altijd naar het programma Miljoenenjacht en ik droomde er al tijden van om tussen de Koffermeisjes te mogen staan. Die droom is nu uitgekomen! Onwijs bedankt, iedereen die op mij heeft gestemd.”