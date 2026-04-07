Lieke bakt 4.015 euro bij elkaar voor KiKa

De Kwakel – Lieke kan terugkijken op een prachtige actie; met haar zelfgebakken koekjes haalde ze maar liefst 4.015 euro op voor KiKa.

Bewoners uit De Kwakel, Uithoorn, bezoekers van het Veenweidebad, van de open kraam in Nieuw-Vennep en familie en vrienden steunden haar massaal. De koekjes vielen overal in de smaak en met trots heeft Lieke het volledige bedrag aan KiKa kunnen schenken. Voor nu gaat de oven even uit en neemt ze een welverdiende pauze. Maar goed nieuws voor liefhebbers: tijdens Koningsdag staat Lieke opnieuw in De Kwakel met haar versgebakken koekjes. Dit keer zijn de opbrengsten bedoeld voor haar eigen spaarpot.

Lieke bakte 4.015 euro bij elkaar voor KiKa. Foto: aangeleverd.