Lezing over bodemdaling in De Ronde Venen en Uithoorn.

Regio – De veenbodem waarop wij leven daalt nog steeds. Van een paar millimeter per jaar tot wel 2 centimeter per jaar. Kan dat eindeloos zo doorgaan? Nee, dat kan niet, daar is iedereen het wel over eens. Maar wat dan te doen?

Dr Cees Kwakernaak heeft in zijn tijd bij Alterra hard gewerkt aan het verkennen en in kaart brengen van de snelheid en de gevolgen van bodemdaling en de mogelijkheden om ons gebied te redden. Op 7 november 2017 houdt hij voor IVN De Ronde Venen Uithoorn een lezing over bodemdaling in veengebieden. De lezing wordt gehouden in het NME-centrum De Woudreus, Pieter Joostenlaan 28a in Wilnis en begint om 20.00 uur. Iedereen is welkom. Ze vragen een vrijwillige bijdrage van € 2,50