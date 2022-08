Levering nieuwe containers restafval gestart

Aalsmeer – Binnenkort verandert de manier waarop in de gemeente Aalsmeer het afval wordt ingezameld. Het PBD (Plastic, Blik en Drinkpakken) mag dan bij het restafval. Inwoners krijgen vanaf deze week een nieuwe rolcontainer hiervoor. Het bedrijf DBI Container Service brengt de nieuwe rolcontainers rond. De oude restafvalcontainers worden later opgehaald. Inwoners krijgen een nieuwe rolcontainer voor het restafval en PBD (Plastic, Blik en Drinkpakken). Zij hoeven niet meer het PBD apart in te zamelen. Het scheiden gebeurt namelijk achteraf door een scheidingsinstallatie. Die haalt al het PBD uit het afval, zodat het hergebruikt kan worden. Dit nascheiden heeft als voordeel het gemak voor inwoners. De ondergrondse containers voor PBD worden omgebouwd naar containers voor oud papier en karton. In Kudelstaart gebeurt dit niet, daar blijft het oud papier opgehaald worden door de Kudelstaartse verenigingen. De bovengrondse PBD containers worden overal weggehaald.

Ophalen

Tussen 29 augustus en 16 september ontvangen inwoners de nieuwe rolcontainers voor hun huis, hierover zijn zij per brief geïnformeerd. Op de zijkant van de container zit een adressticker, zodat duidelijk is voor welk huisadres de container is. De oude restafvalcontainers worden opgehaald tussen 5 en 30 september. Als inwoners een nieuwe container hebben gekregen, kunnen zij de oude container nog één keer aanbieden. Daarna wordt deze oude container opgehaald. De oude containers passen namelijk niet op de nieuwe wagens die het afval gaan ophalen in Aalsmeer en Kudelstaart.

Vanaf eind september is het mogelijk dat de inzamelroutes en inzameldagen veranderen in delen van de gemeente. De juiste inzameldag staat op de digitale afvalkalender: afvalkalender.meerlanden.nl.

Ander afval scheiden

Het nascheiden werkt alleen voor PBD. Het blijft dus belangrijk om het andere afval gescheiden aan te bieden. Bijvoorbeeld GFT, papier en karton, glas en textiel. Dit zijn grondstoffen die goed kunnen worden gerecycled. Dat kan alleen als ze gescheiden worden weggegooid. En door goed te scheiden, is er minder restafval. Meer informatie over de nieuwe containers en afval scheiden staat op: aalsmeer.nl/afvalvragen.