Leuke activiteiten in het Oosterbad

Aalsmeer – Tijdens de Zwemvierdaagse in het Oosterbad van 1 tot en met 4 juli zijn ook dit jaar diverse extra activiteiten georganiseerd. Op dinsdag kon deelgenomen worden aan het maken van het hoogste bommetje. De winnaar werd, net als vorig jaar, Thijs Reurekas. Op woensdag stond boegsprietlopen op het programma. Fenna Wijnberg wist 9,5 meter te halen en werd eerste. Een gedeelde tweede plaats was er voor Pieter Meeuwse en Amber Alderden met elk 9 meter. Donderdag kon de spierkracht gemeten worden tijdens het plankhangen. De hoogste eer was voor Guido, die liefst 2 minuten en 8 seconden bleef hangen. Op de voet gevolgd door Mario, die in het water belandde na 2 minuten en 7 seconden. Ook voor hem nipt de tweede plaats. Pieter werd derde met een tijd van 2 minuten en 6 seconden.

Donderdag zwemloop

Op donderdag 11 juli presenteert het Oosterbad alweer de volgende activiteit. Voor de veertiende keer start om 19.00 uur in samenwerking met Oceanus Triatlon de zwemmarathon. Meisjes en jongens van 6 tot en met 12 jaar zwemmen 200 meter en lopen vervolgens 2 kilometer. Voor junioren en senioren (13 tot en met 77 jaar) staat 400 meter zwemmen, gevolgd door 4 kilometer op lopen op het programma. Langs het parcours zal voldoende toezicht zijn bestaande uit EHBO’ers en vrijwilligers. Deelnemen is nog mogelijk.

Foto: www.kicksfotos.nl