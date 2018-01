Letterfeest in groep 3 van De Brug

Aalsmeer – Maandagochtend was het feest in groep 3 van basisschool De Brug. De klas vierde namelijk het letterfeest! Op De Brug wordt gewerkt met de nieuwste methode van Veilig Leren Lezen: de Kim-versie.

De kinderen kennen nu alle letters en dat was dus wel een feestje waard! Ouders waren uitgenodigd om bij dit feestje aanwezig te zijn en wat was het feestelijk in de klas.

De kinderen droegen hun mooi versierde letterhoed, zongen een letterlied en lazen prachtige verhalen voor en dat deden ze heel goed, knap hoor! Aan het eind kregen de kinderen van juf Yolanda (de intern begeleider) een echt letterdiploma.

En natuurlijk was er, zoals bij een echte diploma-uitreiking, voor ieder kind een ouder, opa en/of oma aanwezig. Met een heuse, gezellige receptie met limonade, letterkoekjes en cup cakes werd de plechtigheid afgesloten!