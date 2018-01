Aalsmeer – Het is weer weekend en dit betekent voor menigeen er op uit. De kinderen naar hun sporttrainingen brengen, zelf naar de sportschool, lekker een dagje winkelen, de wekelijkse boodschappen doen en naar De Werkschuit. Het creatieve centrum in de Baccarastraat houdt zaterdag open huis en van 13.00 tot 16.00 uur is iedereen welkom. En zondag 14 januari kan de watertoren beklommen worden. Open van 13.00 tot 17.00 uur.

Voordat het huis verlaten wordt eerst natuurlijk nog even goed controleren of alle deuren en ramen gesloten zijn. Ook de schuurdeur en de garagebox trouwens. De politie waarschuwt regelmatig voor inbrekers en juist in de donkere dagen zijn dieven actief. In Aalsmeer zijn vorige week vier woninginbraken geweest en zijn uit een schuur twee klassieke motoren gestolen.

De politie wil natuurlijk dit aantal naar nul reduceren, maar heeft daarbij wel de hulp van inwoners nodig. Er wordt regelmatig gemaand om de ramen en deuren te voorzien van goed sluitwerk en af te sluiten bij het verlaten van de woning, ook al is dit maar voor even.

In de Spoorlaan staat sinds donderdag 11 januari een nieuw matrix-bord met hierop de waarschuwende teksten: “Geef inbrekers geen kans” en “Let op! Inbrekers actief. Bij verdachte situaties, bel 112”. Dit is het alarmnummer. Voor aangiftes, een vraag of een opmerking is 0900-8844 het algemene nummer van de politie.

Een gewaarschuwd mens telt voor twee, toch? Fijn weekend!