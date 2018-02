Les van de politie in groepen 8

Aalsmeer – Vanuit het Educatief Programma Jongeren (EPJO) hebben agenten van de korpsen Aalsmeer en Uithoorn de afgelopen maanden weer les mogen geven in verschillende groepen 8 op basisscholen in de beide gemeenten.

Tijdens deze lessen zijn de agenten er niet om hun beroep te promoten, maar om duidelijk te maken hoe één foutieve keuze iemands hele toekomst kan beinvloeden, wat pesten voor schade aanricht, de gevaren van social media en nog veel meer.

Benieuwd wat er allemaal aan bod komt en hoe deze les is ingedeeld? Luister dan vrijdag 9 februari tussen 21.30 en 22.00 uur naar de maandelijkse rubriek van wijkagent Erik van de Brun in het Vrijdagavondcafé op Radio Aalsmeer. Meeluisteren kan via de ether op 105.9 fm, via de kabel op 99.0 en via internet. In het café van Ron Leegwater tussen 21.00 en 23.00 uur ook veel muziek, een leuke quiz en onder andere uitgaanstips.

Bron plus foto: Politie Aalsmeer Uithoorn