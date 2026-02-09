Lenterit 2026: puzzelplezier met een sociaal hart

Regio – De jaarlijkse Lenterit trekt zondag 12 april opnieuw door De Ronde Venen, Uithoorn en directe omgeving. Wat ooit begon als een gezellige autopuzzeltocht, is inmiddels uitgegroeid tot een geliefd evenement, waarin speels avontuur en maatschappelijke betrokkenheid hand in hand gaan. Ook in 2026 kunnen deelnemers rekenen op een parcours vol verrassingen, met onderweg opdrachten, vragen en fraaie routes die zelfs voor doorgewinterde automobilisten nog onontdekte weggetjes blootleggen.

De opzet blijft vertrouwd: in eigen tempo volgt elke equipe een route op basis van het klassieke bolletje‑pijlsysteem, waarbij de navigator een cruciale rol speelt. De organisatie benadrukt dat de rit geschikt is voor zowel gezinnen als vriendengroepen en collega’s. Daarnaast is de Lenterit al jaren een gewild podium voor liefhebbers van bijzondere auto’s. Oldtimers, sportwagens en andere blikvangers zorgen traditiegetrouw voor een kleurrijk geheel bij de start en langs het parcours.

Lokale goede doelen centraal

Wat de Lenterit onderscheidt van andere recreatieve ritten, is de blijvende focus op lokale maatschappelijke projecten. Dit jaar rijden de deelnemers voor twee initiatieven die zich rond de klok inzetten voor kwetsbare groepen in de samenleving.

De PlusBus De Ronde Venen ontvangt een deel van de opbrengst. Deze door vrijwilligers gerunde vervoersdienst biedt minder mobiele inwoners de mogelijkheid om zelfstandig boodschappen te doen, uitstapjes te maken of deel te nemen aan sociale activiteiten. De organisatie geldt in de gemeente als een onmisbare schakel in het vergroten van zelfstandigheid én het tegengaan van eenzaamheid onder ouderen.

Ook Dierenambulance De Ronde Venen/Amstelland wordt gesteund. Deze 24/7‑dienstverlening richt zich op de opvang en het vervoer van gewonde of zieke dieren, zowel huisdieren als wilde dieren. Daarnaast zet de organisatie zich in bij vermissing, verwaarlozing en biedt zij beheer van een dierenvoedselbank; een initiatief dat de afgelopen jaren steeds belangrijker is geworden. De Lions Clubs uit Mijdrecht-Wilnis en Uithoorn, die gezamenlijk de rit organiseren, noemen het ‘Bijzonder waardevol om jaarlijks concrete, regionale projecten te kunnen ondersteunen.‘

De deelnemers starten tussen 10.30 en 11.30 uur vanaf Bowling Mijdrecht. De finish ligt dit jaar bij Geostick in Uithoorn, waar de eerste equipes uiterlijk om 16.00 uur worden verwacht. Om 16.30 uur volgt de prijsuitreiking. De kosten bedragen 75 euro per auto. Onderweg zijn diverse horecagelegenheden opgenomen in de route, waar deelnemers op eigen gelegenheid kunnen lunchen.

Wie verzekerd wil zijn van deelname wordt aangeraden tijdig in te schrijven via www.lenterit.nl. Kijk daarop ook voor meer informatie. De organisatie verwacht op basis van voorgaande edities opnieuw een grote opkomst.

Oldtimers, sportwagens en andere blikvangers zorgen traditiegetrouw voor een kleurrijk geheel bij de start en langs het parcours. Foto: archief.