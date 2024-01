Legmeervogels pakt de koppositie in de 3e klasse B￼

Uithoorn – Door zelf thuis op sportpark Randhoorn zeer overtuigend te winnen van FC Weesp 7-0 en de toch nog wel onverwachte nederlaag van AMVJ thuis tegen Buitenveldert 1-3 heeft Legmeervogels de eerste plaats overgenomen van AMVJ en staat 2 punten voor op de nu dan oude koploper in de 3e klasse. Er zijn nu door koploper Legneervogels 11 wedstrijden gespeeld, 7 gewonnen, 2 gelijk en 2 verloren. Op deze manier zijn er 23 punten binnen gesleept. Op de 2e plaats dan nu AMVJ 11 gespeeld en 21 punten. Nummer 3 is SDOB 11 gespeeld en eveneens 21 punten en 11 wedstrijden gespeeld. Legmeervogels heeft dan nu wel een goede positie om winnaar te worden van de 1ste periode. De winnaar van de eerste periode wordt pas bekend op zaterdag 10 februari als de inhaalduels zijn gespeeld. Voor Legmeervogels betekent dit dat het op die zaterdag op bezoek gaat bij sc Buitenveldert. Zal zeker geen makkie gaan worden daar in Amsterdam. Verder gelden ook de volgende wedstrijd bij de 1ste periode. FC Almere – afc DWS, SDOB – AMVJ, FC Weesp – Rksv TOB, en s.v. Hoofddorp tegen sv Ouderkerk

Droog veld

Als scheidsrechter Edwin van Klink voor het eerst fluit gaat de bal rollen op het droge veld. In deze tijd van het jaar kan het hoofdveld nog niet besproeid worden. Dus moet er gespeeld worden op een droog veld waarop de bal minder rolt volgens Honsbeek. De spelers van Legmeervogels zitten er vanaf het begin bovenop en gunnen spelers van de FC Weesp weinig ruimte. Legmeervogels is schep en gretig en wil zo graag dit duel vroeg beslissen. Er ontstaan diverse mogelijkheden voor de Vogels om al vroeg het doel te treffen. Mar het vizier staat nog niet bij iedereen op scherp. De 328 toeschouwers moeten tot de 23ste minuut wachten alvorens het eerste doelpunt valt. Het is een doelpunt van de thuisclub en komt van de voeten van Derk Streefkerk op aangeven van Lars van Beek. 6 minuten is het weer raak voor de Vogels. En voorzet van Youri Habing wordt door Lars van Beek achter de doelman van Jip van Wilsum van de FC Weesp gewerkt en de 2-0 voor de thuisclub verschijnt op het scorebord. Deze 2-0 blijft dan tot aan de rus op het scorebord staan.

Scherp

Net als in de eerste 45 minuten begint Legmeervogels scherp aan het tweede bedrijf. Een hoekschop van Youri Habing komt via Sven van Beek terecht bij broertje Lars van Beek en deze scoort zijn tweede treffen en Legmeervogels 3e. Dit al na 5 minuten spelen in de 2e helft Na deze 3-0 is de wedstrijd eigenlijk al gelopen. Ondanks diverse pogingen kan de FC Weesp niet echt gevaarlijk worden. Doelman Carlito Welink van Legmeervogels hoeft nauwelijks in actie te komen. Dit soort wedstrijden zijn niet makkelijk voor een doelman. Je hebt heel weinig te doen maar op die schaarse momenten dat de tegenstander probeert door te breken moet je als doelman wel staan.

Dan schiet Legmeervogels tussen de 60ste en 70ste minuut uit zijn slof. In de 65ste minuut is het Camiel Schouten die er 4-0 van maakt. En minuut later kan Camiel Schouten weer Juichen de vijfde treffer is een feit en komt van zijn voeten, In de 68ste minuut is het Mitchell Verschut die het half dozijn vol maakt 6-0. Het slot akkoord is voor Lars van Beek die in de 81ste minuut met zijn 3e treffer in dit duel weet te score en Legmeervogels 7e.