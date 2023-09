Legmeervogels naar knock out fase￼

Uithoorn – Ondanks de nederlaag die Legmeervogels afgelopen zaterdag heeft geleden tegen RKDES is Legmeervogels door naar de knock out fase. De volgende ronde is dan bereikt op doelsaldo. In de eindstand zijn Legmeervogels, SCH’44 en RKDES geëindigd met een gelijk aantal punten, namelijk 6. Legmeervogels heeft dan het beste doelsaldo, namelijk plus 6. SCCH’’44 en RKDES eindigen respectievelijke met een positiefdoelsaldo van plus 3 en plus 2.

In de poule fase weet Legmeervogels 11 keer te score. Derk Streefkerk met 5 treffers en Alex va Luyn met drie treffer namen dan ook het leeuwendeel van de door Legmeervogels gescoorde treffers voor hun rekening. De overige treffers zijn gemaakt door Sven van Beek, Jasper Burgers en Ruben Kalkman.

Het laatste bekerduel was er dus een tegen RKDES. Legmeervogels moet dit duel maar snel vergeten. Het was namelijk van de zijde van Legmeervogels een hele matige wedstrijd. Als je volgende week met dit voetbal en deze instelling aan de eerste competitiewedstrijd gaat beginnen dan wordt het een moeilijk duel thuis op sportpark Randhoorn tegen SDOB (Sterk Door Onderlig Begrip) afkomstig uit Broek in Waterland.

Toch begint het goed voor Legmeervogels. Op aangeven van Youri Habing scoort Alex van Luyn al in de 6e minuut. Een paar minuten later is er een afstandsschot van Jasper Burgers dat dan geen doel treft. Dan neemt RKDES meer en meer het initiatief en moet Legmeervogels terug in de verdediging. In de 20ste minuut komt RKDES op gelijke hoogte De gelijkmaker komt op naam van Ruben Onderwater. 1-1 is dan ook de ruststand. De tweede helft is nog geen minuut oud of de gastheren komen op een 2-1 voorsprong door toedoen van Luuk Westerman. Na deze treffer blijft RKDES het initiatief houden. Dit komt mede door het matige, hele matige spel van Legmeervogels. Dit is dan nog zachtjes uitgedrukt. In de 63ste minuut een actie van Derk Streefkerk welke hij af rond met een treffer doordoor is de stand weer gelijk 2-2. Met nog 15 minute te spelen komt RKDES op een 3-2 voorsprong. Dit doelpunt komt op naam van Maarten van Putten. In de resterende tijd bakt Legmeervogels er weinig meer van en wint RKDES deze burenruzie dan ook zeer verdiend