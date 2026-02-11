Legmeervogels boekt eerste competitiezege 2026

Uithoorn – Na een moeizame seizoenstart heeft Legmeervogels afgelopen weekend eindelijk de eerste overwinning van 2026 geboekt. De ploeg was het kalenderjaar slecht begonnen: een gelijkspel en drie nederlagen zorgden voor een zorgelijke afzakking naar de negende plaats, slechts twee plekken boven de gevarenzone. De druk om punten te pakken was daarmee groot, zeker met het vooruitzicht van nacompetitie of zelfs rechtstreekse degradatie bij een klassering op plaats 11 tot en met 14.

Verdediging compact

Tegenstander op zaterdag was Forum Sport uit Voorburg, dat eerder dit seizoen nog met 2-0 te sterk was. Legmeervogels had dus iets recht te zetten. In het openingskwartier waren beide ploegen vrijwel in balans. Hoewel uitgespeelde kansen uitbleven, hield Legmeervogels de verdediging compact en werden de afspraken zichtbaar beter nageleefd dan in eerdere duels.

Gaandeweg kreeg de thuisploeg steeds meer controle. Rond de 40e minuut leidde dat tot een fraai uitgespeelde aanval waarbij meerdere spelers betrokken waren. Dankzij snel combinatiespel werd de defensie van Forum Sport uit elkaar gespeeld. Nicolai Hooiveld stelde Camiel Schouten in staat om de aanval beheerst af te ronden: 1-0. Met die verdiende voorsprong zochten beide teams de rust op.

Loeren op de counter

Na de pauze voerde Forum Sport enkele omzettingen door, wat leidde tot meer balbezit voor de bezoekers. Ondanks dat overwicht wist de ploeg uit Voorburg nauwelijks gevaarlijk te worden. Legmeervogels bleef juist loeren op de counter en kwam af en toe dicht bij een tweede treffer. Toch duurde het ruim twintig minuten voordat de beslissing viel. Chris Zaide brak door en leverde een perfecte pass af op Youri Habing, die koel bleef oog in oog met de keeper: 2-0. Forum Sport zette daarna alles op de aanval en Legmeervogels kreeg het kortstondig lastig. Na een onnodige overtreding in het strafschopgebied wees de scheidsrechter naar de stip. Tobias Mokveld benutte de penalty en bracht de spanning terug tot 2-1.

Veerkracht

Legmeervogels toonde ditmaal echter veerkracht en liet zich niet terugdringen. In de slotfase leidde goed voorbereidend werk van Derk Streefkerk en Dion Reuvekamp tot de 3-1 van Silver Touw. Vier minuten later was het opnieuw Touw die trefzeker was, opnieuw op aangeven van Reuvekamp. Met de comfortabele 4-1 eindstand konden de Uithoornaars drie welkome punten bijschrijven.

Door de overwinning steeg Legmeervogels twee plaatsen op de ranglijst en bezet het nu met 21 punten uit 15 wedstrijden de zevende positie. De druk op de degradatiestreep is voorlopig even weg, maar het blijft zaak om in het linker rijtje te blijven.

Legmeervogels komt weer in actie op donderdag 19 februari om 20.30 uur, in de bekerwedstrijd tegen ODIN’59 op sportpark Randhoorn. Daarna volgen competitieduels tegen ARC (28 februari, uit) en thuiswedstrijden tegen Valken ’68 (7 maart) en HVV (14 maart).

Op de foto: Dion Reuvekamp scoort. Foto: aangeleverd.