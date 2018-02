Lefko Trio tijdens Salon de Musique

Aalsmeer – Na het succes van de eerdere edities van Salon de Musique in de afgelopen vijf jaar organiseert de Lionsclub Aalsmeer wederom zo’n opmerkelijk muzikaal gebeuren en wel op zondag 4 maart. Dit keer treedt het Lefko Trio op, bestaande uit Carlos Martinez (Spanje) op saxofoon, Mateusz Pusiewicz (Polen) op saxofoon en Aliya Iskhakova (Rusland) op piano. Deze jonge, gepassioneerde musici hebben elkaar voor het eerst ontmoet op het Amsterdamse conservatorium waar zij studeren voor hun Masters. Zij zullen een afwisselend programma klassieke kamermuziek ten gehore brengen. Allereerst Het ‘Trio Pathetique’ van Mikhail Glinka, daarna ‘Duo Concertant op. 55’ van Jean-Baptiste Singelée, vervolgens ‘Trio for piano, oboe en basson’ van Francis Poulenc en tenslotte ‘Seasons’ van Astor Piazzolla. Het Lefko Trio benadert de klassieke kamermuziek op een nieuwe manier door er een unieke geheel eigen klankkleur aan te geven.

Concerten voor senioren

Met de opbrengst van deze zesde Salon de Musique organiseert de Lionsclub Aalsmeer samen met de ‘Stichting de Vrolijke Noot’ huiskamerconcerten voor ouderen in verzorgingstehuizen in Aalsmeer. Mede door de kleinschaligheid en het directe contact met de muzikanten worden deze concert heel erg gewaardeerd door de bewoners.

Bijzondere sfeer

Om er daadwerkelijk een echte Salon de Musique van te maken zal deze wederom plaats vinden op een speciale locatie, namelijk in de salon van een goede bekende van de Lionsclub thuis in Kudelstaart. Er is plaats voor ongeveer 45 personen. Het belooft weer een heerlijke muziekmiddag te worden – in een intieme en bijzondere sfeer – die muziekliefhebbers niet zullen willen missen. Het programma ziet er als volgt uit: 15.30 uur ontvangst, 16.00 uur start programma en eindtijd rond 18.00 uur. De kosten zijn 27,50 euro per persoon inclusief koffie of thee, hapjes en drankjes.

Toegangskaarten zijn te verkrijgen via Arie Kempkes: bij voorkeur graag even een mail aan a.kempkes@inter.nl.net met opgave van aantal kaarten. Eventueel ook via 06-47452143. Let op: Het aantal toegangskaarten is beperkt, dus aarzel niet om snel contact op te nemen als u verzekerd wilt zijn van een plaats.