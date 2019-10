Leeskring biografieën in de Bibliotheek

Aalsmeer – Lezen doe je meestal alleen, maar wanneer je op zoek bent naar meer verdieping, en je jouw kijk op bijzondere biografieën wilt delen, is het leuk om je aan te sluiten bij een leeskring. In Bibliotheek Aalsmeer is op donderdag 17 oktober een informatiebijeenkomst over de oprichting van een leesgroep biografieën en familiegeschiedenissen.

De leesgroep gaat biografieën en familiegeschiedenissen lezen en kan hiermee de geschiedenis, literatuur, politiek, sport en muziek leren kennen door de ogen van één bijzondere persoon, of de gebeurtenissen in één familie volgen. Leidraad is een literatuurlijst die is opgesteld door deskundigen. De bijeenkomst is een initiatief van de landelijke organisatie Senia, samen met de bibliotheek.

Tijdens het lezen maak je kennis met werelden en personages waar je in je eigen leven wellicht zelden of nooit mee te maken hebt. En soms maakt een boek zoveel indruk op je dat je hier graag met andere mensen over zou praten. Hiervoor is het concept ‘De leeskring’ in het leven geroepen. Je begint met z’n allen aan een mooi boek en wanneer iedereen het verhaal op zijn eigen manier heeft beleefd, komt de leeskring bij elkaar.

In de leeskring bespreek je met andere liefhebbers de verschillende thema’s uit het boek en discussieer je bijvoorbeeld over hoe de schrijver zaken bedoeld heeft, of over hoe de personages in de verschillende situaties hebben gehandeld. Met andere lezers in gesprek gaan zorgt voor nog meer verdieping en misschien wel tot een hele andere kijk op het verhaal.

De leeskringbijeenkomst in de bibliotheek in de Marktstraat op donderdag 17 oktober is van 11.30 tot 13.00 uur en de toegang is gratis. Na een informatief gedeelte worden er praktische afspraken gemaakt met mensen die in de nieuwe leesgroep willen stappen. Aanmelden kan bij de bibliotheek, via secretariaat@debibliotheekamstelland.nl. of bij de ambassadeur van Stichting Senia, Jetty van der Veen, via e-mail: jetty.vanderveen@senia.nl