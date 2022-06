Leerlingen op bezoek bij tuinbouwbedrijven

Aalsmeer – Op donderdag 9 juni start de vijfde editie van Green Unplugged. Bijna vijfhonderd leerlingen van middelbare scholen uit de regio’s Amsterdam, Aalsmeer, Duin- en Bollenstreek, Westland en Oostland gaan de komende weken op bezoek bij tuinbouwbedrijven bij hen in de buurt. Via Green Unplugged maken leerlingen en hun docenten kennis met de groene sector. Naast een rondleiding op een tuinbouwbedrijf, krijgen leerlingen twee groene workshops, bijvoorbeeld over Flower Design, voeding, internationale handel, DNA, social media, vloggen, logistiek, techniek en marketing.

Uitbreiding

Er is dit jaar gekozen voor maar liefst zeven dagen Green Unplugged: drie voor de zomervakantie (9, 16 en 23 juni) en vier na de zomervakantie (22 en 29 september en 6 en 13 oktober). Volgens Jacqueline Kroon van Glastuinbouw Nederland, een van de organisaties achter dit initiatief, zijn veel leerlingen nog nooit op een tuinbouwbedrijf geweest: “Green Unplugged is voor veel jongeren echt een eerste kennismaking met de sector. We willen ze zelf laten ervaren hoe divers de tuinbouw is. Het enthousiasme bij de deelnemende scholen en bedrijven is in ieder geval groot: we zijn dit jaar van vijf naar zeven donderdagen gegaan en pakken er ook een andere regio bij. Scholen die nog mee willen doen met Green Unplugged na de zomer, kunnen zich nog bij ons aanmelden. Er doet een recordaantal bedrijven mee.”

Samenwerking

De organisatie is dit jaar in handen van Yuverta mbo Aalsmeer (voormalig Wellantcollege) en Glastuinbouw Nederland in samenwerking met Greenport Aalsmeer. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage vanuit het Colland Arbeidsmarktfonds.