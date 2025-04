Leen en Janny 60 jaar getrouwd: ‘Kennen elkaar van dansles’

Mijdrecht – Burgemeester Maarten Divendal van de gemeente Ronde Venen kwam op bezoek bij Leen en Janny van Asselen in Mijdrecht, vanwege hun 60-jarig huwelijk. Beiden zijn geboren in 1940 in Vinkeveen. Ook gingen Leen en Janny naar de middelbare school in Amsterdam. Janny bezocht de Mulo en Leen de ambachtsschool waar hij de schildersopleiding deed.

Na de Mulo ging Janny op kantoor werken, eerst bij de AMC Melkfabriek en daarna bij de Cindu in Uithoorn. Leen ging aan het werk in het schildersbedrijf van zijn vader Manus. Leen en Janny leerden elkaar kennen tijdens dansles. Ook zaten Leen en Janny samen op muziekvereniging Unitas, waar Janny klarinet speelde en Leen pistontrompet.

In 1965 trouwden zij, op 29 maart in het gemeentehuis en op 27 april in de kerk. Over de trouwkleding hadden zij zo hun eigen ideeën: Janny ging alleen haar bruidsjurk kopen en Leen weigerde een hoed en handschoenen te dragen. Als echtpaar gingen Leen en Janny wonen boven de schilderswinkel. Samen kregen zij drie dochters: Leonie, Lucille en Annette. Ze hadden een druk leven: behalve het gezin waren de pijlen ook gericht op het schildersbedrijf en de winkel, die Leen samen met broer Joop van hun vader had overgenomen. Voorts deed Janny vrijwilligerswerk voor de reumapatiëntenvereniging en was zij nauw betrokken bij het organiseren van de reumafondscollecte. Leen zong bij de operettevereniging. Een andere hobby van hem is het maken van aquarellen. In menig huis hangt een kerk of plassengezicht van Leen. Burgemeester Divendal liet bij het bezoek weten, onder indruk te zijn van de aquarellen. “Ik heb ze tijdens de Kunstroute bewonderd”, aldus de burgemeester.

Het grote verdriet in het leven van Leen en Janny was het overlijden van dochter Lucille. In april 1998 kwam zij op Eerste Paasdag om het leven bij een verkeersongeluk. In de jaren die volgden verhuisden Leen en Janny naar Mijdrecht. Zij kregen twee kleinzoons en drie kleindochters. Zij vieren hun 60-jarig huwelijk met een gezellig feestje. Van de burgemeester ontvingen zij een prachtig boek en een mooie bos bloemen.

Op de foto: Leen en Janny van Asselen thuis op de bank met burgmeester Divendal. Foto: aangeleverd.