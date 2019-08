Lange rij voor kaarten Nostalgisch Filmfestival

Aalsmeer – Vanavond, donderdag 15 augustus, was de eerste voorverkoopavond voor het Nostalgisch Filmfestival op dinsdag 10 september in de feesttent. Even voor zeven uur in de avond ontstond een lange rij voor het Boekhuis in de Zijdstraat.

Avondvoorstelling uitverkocht!

Een slimme zet van deze liefhebbers van ‘oude’ beelden uit Aalsmeer, want binnen een half uur waren alle 735 kaarten voor de avondvoorstelling uitverkocht. Er zijn dit uur ruim 1.000 kaarten verkocht.

Morgen, vrijdag 16 augustus, vindt ronde twee plaats en kunnen tussen 19.00 en 20.00 uur kaarten aangeschaft worden in het Boekhuis voor alleen nog de filmvoorstelling in de middag. “Het is ’s middags net zo gezellig als ’s avonds”, aldus Dick Piet (initiatiefnemer van het Nostalgisch Filmfestival). “En niet anders, het programma is ’s middags hetzelfde als ’s avonds.”

Contant betalen

Voor wie vrijdagavond kaarten gaat ‘scoren’: Neem contant geld, er kan niet gepint worden! De toegangsprijs is 7,50 euro per persoon. Het Nostalgisch Filmfestival op 10 september begint om 14.00 uur en om 20.00 uur.

Foto’s: www.kicksfotos.nl