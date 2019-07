Laatste weekend exposities in Flower Art Museum

Aalsmeer – Aankomend weekend is de laatste kans om de tentoonstellingen ‘Bloemen van Hoop’ en ‘De Taal van Bloemen’ in het Flower Art Museum te bekijken. Vanaf maandag 8 juli is het museum anderhalve week dicht om nieuwe exposities in te richten.

In de tentoonstelling ‘Fleurs d’espoir – Bloemen van hoop’ is het werk te zien van de veelzijdige Nederlandse kunstenaar Bert van Santen. Een tentoonstelling over hoop en de zoektocht naar een kunstzinnig antwoord op de maatschappelijke problemen van onze tijd. Het getoonde werk bestaat uit schilderijen, sculpturen, wandobjecten en films.

De tentoonstelling ‘De Taal van Bloemen’ is gebaseerd op het boek The Language of Flowers van Vanessa Diffenbaugh. Bezoekers worden meegenomen in het leven van hoofdpersoon Victoria en haar bloemenwoordenboek. Er is werk te zien van de kunstenaars Teis Albers, An Luthart, Liseth Visser, Maja Vucetic en Heidi Wallheimer.

Komend weekend zijn deze tentoonstellingen voor het laatst te zien, vrijdag 5 juli van 10.00 tot 17.00 uur en zaterdag 6 en zondag 7 juli van 11.00 tot 17.00 uur. Daarna is het museum tijdelijk gesloten voor het inrichten van nieuwe tentoonstellingen.

Vanaf zondag 21 juli is het museum weer open met de tentoonstellingen Flora Botanica (botanisch tekenen en aquarelleren) en Bees, bugs & butterflies (insectenkunst). Het Flower Art Museum is gevestigd aan Kudelstaartseweg 1, tegenover de watertoren. Meer informatie: www.flowerartmuseum.nl.

Foto: Maja Vucetic, onderdeel De Taal van Bloemen.