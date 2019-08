Kwieke vrijwilliger op de Geitenboerderij

Kudelstaart – Nog een paar dagen en dan zal Gerard Pouw uit Kudelstaart zijn negentigste verjaardag vieren. Op zich geen wereldschokkend nieuws, ware het niet dat hij al vijfentwintig jaar lang, drie keer per week hand- en spandiensten verricht bij de Geitenboerderij in het Amsterdamse Bos.

Bij de Geitenboerderij zijn ze heel blij met zo’n trouwe vrijwilliger, die nooit te beroerd is om een klusje op zich te nemen, helpt met het melken, de kippen verzorgt en de moestuin onderhoudt. En dan moet hier nog bij vermeld worden dat Gerard zo’n vijf keer per week op de tennisbaan te vinden is. Daar laat hij nog menig clubgenoot alle hoeken van het veld zien. Jarenlang was hij ook nog voorzitter van de klaverjasclub in Kudelstaart.

Wie deze energieke man op de boerderij aan het werk ziet, weet dat hij dit nog menig jaartje hoopt te doen. Zaterdag 31 augustus rijdt Gerard naar de Geitenboerderij om zijn feestje vieren. Althans als hij op tijd zijn rijbewijs verlengd krijgt, want hij wacht al sinds maart op de verlenging van dit document.