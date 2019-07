Kunstroute 2.0 in Oude Meer

Oude Meer – Op 21 en 22 september, tussen 12.00 en 17.00 uur, sluiten de ‘dubbeldorpers’ uit Oude Meer en Aalsmeerderbrug zich graag aan bij de Aalsmeerse kunstroute. In het Dijkhuis wordt door lokale kunstenaars divers werk geëxposeerd. Van Russische iconen, foto’s en aardewerk tot schilderijen en airbrush paintings. Er wordt aan een object gewerkt en kunstenaar Peter Klijn geeft demonstraties airbrush painting. Kinderen, die door al dat moois plotseling inspiratie krijgen, kunnen zelf met hun eigen kunstwerk aan de slag. De toegang is gratis.

Gratis pontje

Om de alternatieve Kunstroute 2.0 zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de Aalsmeerse route vaart er tussen 12.00 en 17.00 een gratis pontje voor voetgangers en fietsers tussen de Pontweg in Aalsmeer en Het Dijkhuis aan de Aalsmeerderdijk 77 in Oude Meer.

Exposeren?

Net zo enthousiast als het creatieve team en wilt u ook uw kunst exposeren in Het Dijkhuis? Of speelt u misschien wel heel mooi op een instrument? Dan is het comité van Het Dijkhuis op zoek naar u! Want, ook u kunt uw kunst (schilderijen, muziek, beeldhouwen enz.) op 21 en 22 september tonen in Het Dijkhuis. Stuur vóór 15 augustus een berichtje naar info@hetdijkhuis.net en er wordt contact opgenomen.