Kunstkasten nummer 41 en 42 opgeleverd

Aalsmeer – Aalsmeer is weer verrijkt met twee nieuwe kunstkasten. In Kudelstaart en op de Oosteinderweg werden elektriciteitskastjes omgetoverd tot een kunstwerk.

Hortensia’s

Bewoners bij de kruising van de Hoofdweg en de Ambachtsheerweg stuurden via kunstkast.org een heel concreet voorstel in: “Deze kast staat aan het begin van de ‘bloemenstraat’; er staan veel kassen langs deze weg en een kunstwerk met een bloementhema zou geweldig zijn! Als jullie er Hortensiabloemen op willen schilderen kunnen we zelfs een paar Hortensia’s in de buurt van de kast planten, zodat de afbeelding opgaat in de omgeving.” Kunstenares Engelien van der Weijden wilde zich hier graag voor inzetten en werd aan de opdracht gekoppeld. Met al haar ervaring wist ze binnen een dag het werk af te ronden en voortaan staat deze kast permanent in bloei.

De gekroonde pauw

Kast nummer 42 staat op de Oosteinderweg, schuin tegenover Epifanes. De Kunstkast organisatie wilde deze kast graag opwaarderen als gebaar naar de verfsponsor. Toevallig staat de kast ook nog eens naast de entree van de Vries. Na overleg met zowel Epifanes als met de Vries hoefde kunstenaar Giovanni Margaroli niet heel lang na te denken over het thema. Het werd: ‘De gekroonde pauw’.

Inspiratie uit Mythen

“Natuurlijk is het een kast met een twist geworden, dus je moet wel even blijven staan om de logo’s van beide bedrijven te ontwaren”, begint Giovanni. “Mijn fantasie ging behoorlijk op de loop met het thema. Ik had net ‘Mythen’ gelezen, het boek van Stephen Fry over Griekse helden en mythen is een onuitputtelijke bron voor je fantasie. Het verhaal van de reus Argus met de honderd ogen greep me. Vrouwenverslinder Zeus had een oogje op de mooie Io laten vallen, maar dat vond zijn vrouw en dochter Hera niet goed. Hera veranderde Io in een koe en liet die door de reus Argus met de honderd ogen bewaken. Hermes, boodschapper van de goden, god van de handel en van de dieven doodde Argus, bevrijdde Io en bracht haar terug naar Zeus. Hera was boos en bedroefd en strooide de ogen van de dode Argus over de staart van haar lievelingspauw. En wat die kroon betreft: dat laat ik aan je eigen fantasie over”, aldus Giovanni Margaroli, die nog aanvult: “Die verf werkt wel ongelooflijk lekker. Druipt niet, geen strepen, trekt helemaal vanzelf strak. Kortom, het maken van deze kast was een groot plezier.”

Ook bij u in de straat

Wilt u zelf ook een mooie beschilderde elektriciteitskast in de straat? Vraag dan aan uw buren of zij dat ook een leuk idee vinden en neem contact op met de organisatie via kunstkast@hotmail.com. Het zou helemaal mooi zijn als u zelf wilt schilderen, of het samen met de buren doet. Geef door om welke kast het gaat en de kunstkast organisatie helpt u met het maken van de kast, ze hoort graag van u!