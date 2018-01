Korfbal: VZOD delft onderspit tegen Exakwa

Kudelstaart – VZOD/FIQAS 1 werkt een pittige reeks af tegen ploegen die bovenin de tweede klasse poule meedraaien. Zaterdag 27 januari werd er met een uitgedunde selectie afgereisd naar Lelystad om het op te nemen tegen de korfballers van Exakwa. Twee slechte periodes aan de kant van VZOD gaven de tegenstander ruimte om weg te lopen met een 19-13 stand als resultaat.

VZOD/FIQAS begon met Paul te Riele en Hanna Viet in de basis vanwege het ontbreken van Eric Spaargaren en Alyssa te Riele. Viet had al een wedstrijd van het tweede team in de benen. De reserves van VZOD/FIQAS verloren hun wedstrijd in de laatste minuut wat een zeer frustrerende uitslag van 13-12 op het scorebord zette. De wedstrijd van het eerste begon gelijkopgaand met mooie scores waarbij de 2-2 van Koningen een prachtige doorloopbal was, er zouden er meer volgen bleek later. Tot 6-6 waren beide ploegen zeer aan elkaar gewaagd. Toen net voor rust de eerste van twee zwakke periodes van VZOD. Exakwa bleef scoren en kon uitlopen tot de 11-6 ruststand.

Na rust zorgde de invallende te Riele voor de eerste score voor de Kudelstaarters in lange tijd. Ook Viet scoorde tot de 12-9. De tweede mindere periode van de korfballers brak aan, daardoor kon de sterke ploeg uit Lelystad opnieuw uitlopen naar 18-9. Het slotakkoord was voor VZOD/FIQAS wat de score gelukkig nog wat kon opkrikken naar een wat meer draaglijke 19-13.

Zaterdag thuiswedstrijd

Voor VZOD zitten de punten nog in de staart van de competitie, eerst zal op zaterdag 3 februari koploper Velocitas om 17.30 uur op bezoek komen in de Proosdijhal. Heen was dit een aantrekkelijke wedstrijd die werd gewonnen door Velocitas maar waarbij VZOD/FIQAS zeker een voldoende scoorde.