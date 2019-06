Korfbal: VZOD D1 kampioen!

Kudelstaart – Afgelopen zaterdag 15 juni moest de D1 van korfbal vereniging VZOD hun laatste wedstrijd van het veld seizoen spelen tegen Pernix uit Leiden. VZOD moest deze winnen om ongeslagen kampioen te worden. De eerste 12,5 minuten stonden Gijs, Jurre, Noëlla en Sven in de aanval. Veronique, Luna, Lars en Juup stonden in de verdediging.

Na vijf minuten stond het 1-0 voor, Noëlla kreeg een strafworp mee en scoorde. De kop was eraf en dat deed het team goed. Er volgde vlak daarna nog een punt.Na de wissel van de vakken was een doorloopbal van Juup naar Veronique raak. Maar ook Pernix was erop gebrand zich te laten zien op de laatste wedstrijd van deze competitie en scoorde ook. De teams gingen de rust in met 4-3, dat beloofde dus een spannende tweede helft te worden.

Kim kwam erin voor Gijs en scoorde twee keer en er volgden nog drie mooie afstandsschoten van Juup waardoor de eindstand kwam op 8-5. Na het fluitsignaal van de scheidsrechter barstte het gejuich los, het was een feit: De D1 ongeslagen kampioen! Dat moest natuurlijk gevierd worden. Een heerlijke taart stond in de kantine op het team te wachten. Maar dat was nog niet alles, van de club kregen ze een team uitje aangeboden. Het team ging kanoën in het Amsterdamse bos. Het was een gezellig boel. De kampioenen roeiden zich druk door de uitgestippelde route heen en daar krijg je best trek van. Maar ook dat kwam goed, want bij thuiskomst op de club stond de barbecue klaar voor het team en de ouders. Het was een prachtige wedstrijd en een mooie afsluiting van het seizoen.

Coaches bedankt voor het super seizoen en jullie tomeloze inzet iedere week weer! En D1 VZOD: Gefeliciteerd met jullie overwinning, jullie waren terechte kampioenen deze competitie. Jullie hebben gevochten voor iedere wedstrijd!