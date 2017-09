Korfbal: VZOD boekt tweede zege

Kudelstaart – Na de mooie victory van vorige week had VZOD/FIQAS afgelopen zaterdag 23 september opnieuw de kans om tegen een, op papier, laagvlieger een goede uitslag neer te zetten. Tegenstander was Woudenberg, op bezoek in Kudelstaart. Onder een stralende zon en bij nauwelijks wind kon het wel eens een mooie korfbalmiddag worden aan de Wim Kandreef. In de eerste fase van de wedstrijd leek het daar echter nog niet op.

VZOD moest nog in de wedstrijd komen en had moeite om de korf te vinden. De tegenstander deed hierin mee, maar had haar vizier toch iets scherper staan en zo stond er na 10 minuten een 1-2 stand op het scorebord. De goedspelende nieuwkomer Vincent Algra zette VZOD/FIQAS toen naast Woudenberg. VZOD moest echt een tandje bijzetten, want Woudenberg speelde brutaal en gretig en zij nam dan ook een terechte voorsprong van 3-4. Paul te Riele egaliseerde weliswaar maar de gasten waren opnieuw spatzuiver van afstand: 4-5.

Het team van trainer/coach van Kooij rechtte toen de rug en drukte het gaspedaal in. In acht minuten werd vier maal doel getroffen en een belangrijk gaatje was geslagen: 8-5. Bij de Kudelstaartse korfballers leek een last van de schouders te zijn gevallen en door treffers van Paul te Riele en Dineke Westerhof-de Boer (een mooie wegtrekker) werd de voorsprong vol vertrouwen uitgebouwd tot 10-6. De 11-7 van de prima spelende, dit seizoen debuterende, Maura van Limpt was van ver en zonder de korf te raken. Daarna nog maar eens de andere youngster Algra, die na een rebound gelijk zijn kans zocht en vond: 12-7. Het slotakkoord in de eerste helft was voor Westerhof-De Boer die van afstand de 13-7 binnenknalde.

Na rust was het echter allemaal wat stroever, misschien lag het aan de warmte. Beide ploegen moesten weer op gang komen en dat deed Woudenberg als eerste. Een one-hander van Thomas van de Zwaard en vrije bal van Hanna Viet braken de ban voor VZOD/FIQAS: 15-8. Beiden scoorden daarna nog elk een keer waardoor de comfortabele voorsprong op 17-10 werd gebracht. Viet was in deze fase ‘on fire’ want ook de 18-10 kwam uit haar handen. Woudenberg werd in deze fase overrompeld en wist hier sporadisch een goal tegenover te zetten. Alyssa te Riele zette de swingende Kudelstaarters op de grootste voorsprong: 19-11.

VZOD leek de overwinning al binnengehaald te hebben, maar Woudenberg vond nog een laatste stukje energie en kroop de volgende minuten gestaag dichterbij. Bij VZOD was de angel eruit en zij zag Woudenberg lijdzaam herrijzen. De Kudelstaarters stonden droog en Woudenberg scoorde met een hoog schotpercentage vijfmaal op rij: 19-16. De treffer van afstand van Paul te Riele gaf op dat moment de broodnodige rust en vertrouwen op een goede afloop.

Hierna voerde trainer/coach van Kooij een publiekswissel door voor de zwangere Westerhof-De Boer die haar korfbalschoenen voorlopig even opbergt. De eindstand op deze middag werd bepaald door Van de Zwaard die van afstand scoorde: 21-16. Een nodige en stiekem ingecalculeerde overwinning die nog wel even behaald moest worden. Aankomende zaterdag 30 september een wedstrijd van andere orde, naar Barneveld tegen koploper Odik.