Korfbal: Verliezend VZOD ontbeert doelpunten

Kudelstaart – Na de overwinning van vorige week tegen een mede-degradatiekandidaat was het afgelopen zaterdag 13 januari zaak om punten te stelen tegen EKVA uit Almere. In de eerste wedstrijd werden de Kudelstaarters weggevaagd met dertig goals tegen. Maar dat lag meer aan VZOD dan aan de skills van de Almeerders. Hun uitslagen waren daarna ook niet meer als die van het beste jongetje van de klas. Vandaar dat het team van trainer/coach Gradus van Limpt op de ranglijst vooraf uiteindelijk toch maar één plekje onder hen stond.

Reden temeer dus om een gretig VZOD/FIQAS te verwachten die de lijnen uit de sporthal zou strijden om een verrassend resultaat te boeken en het talrijke publiek aan zich te binden. In het begin bleek daar nog niet veel van, want VZOD keek al rap tegen een 0-4 achterstand aan. Dit lijkt chronisch, maar het team herpakte zich gelukkig en kwam in een bomvolle sporthal aangevoerd door de fanatiek trommelende en toeterende jeugd terug tot 2-4. En er lagen ook wel degelijk mogelijkheden, zo stond er vóór rust nog 7-9 op het scorebord.

Na rust ging het al snel minder en ofschoon de Almeerders zeker niet de beste verdedigers zijn in deze klasse werden de geboden kansen niet aangepakt door de Kudelstaarters. Een wedstrijd lezen en de mogelijkheden zien is ook een kwaliteit en daar is nog wel wat winst te behalen. Via 11-18 verloor VZOD uiteindelijk na continue achter gestaan te hebben met 14-20.

De chemie tussen jong en oud is nog niet optimaal en in de onderlinge communicatie, eenheid en aansturing in het veld zijn nog zeker stappen te maken. Het gemis van scorende spelers is voelbaar, want in de zaal trek je met veertien goals veelal aan het kortste eind. Maar tegelijkertijd kan het verdedigend ook overtuigender en dwingender. In het kader van lijfsbehoud is er nog geen man overboord, maar het mag wel verrassend genoemd worden dat DSO (waar VZOD vorige week van won) nu zegevierde bij een aanmerkelijk hoger geklasseerd team. Dat maakt de laatste zaalwedstrijd op 10 maart wel weer beladen, maar in een kolkende Proosdijhal is dit absoluut mogelijk. Maar voor het zover is speelt VZOD/FIQAS aanstaande zaterdag een uitwedstrijd tegen GKV.

Foto: Nikki Koningen en Thomas van der Zwaard bouwen aan de aanval.