Korenfestival ‘BeKOORlijk Abcoude kan weer plaatsvinden!

De Ronde Venen – In 2008 vond het eerste korenfestival plaats in Abcoude. Inmiddels is het uitgegroeid tot een graag gezien en gehoord evenement waar vele koren op af komen en waar het publiek zelfs in nog grotere getale op af komt!

Zaterdag 21 mei 2022 is alweer de zevende keer dat het alom geprezen Korenfestival “BeKOORlijk Abcoude” plaatsvindt! De hele dag zal er gezongen worden in de Dorspkerk in het centrum van Abcoude. Zelfs na de gedwongen coronastop van bijna twee jaar, zullen maar liefst 18 koren uit de hele regio hun stem laten horen, ieder met hun eigen repertoire en ieder op hun eigen manier. Uit Mijdrecht zal her ROMkoor optreden: een goede reden om naar Abcoude te komen! Dit is een evenement om niet te missen!

De Kerk

De kerk vindt u midden in het dorp. Men kan in en uit lopen, de deur staat open en de toegang is gratis. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld! Tussendoor kan men een atelier van een van onze kunstenaars ‘meepikken’. Immers, net als de voorgaande jaren wordt de Open Atelierroute gehouden, waarbij vele kunstenaars in Abcoude en omstreken hun atelier open stellen voor publiek.

De organisatie van het korenfestival nodigt u van harte uit te komen luisteren. De deuren gaan om ongeveer 9:45 uur open. Om 10:00 zal het festival officieel geopend worden door de Muze van Abcoude met een mooi gedicht en een toepasselijk lied. En om ongeveer 16:30 uur weerklinken de laatste tonen. Voor meer informatie: kijk op de website www.creatoonkoor.blogspot.com en op Facebook: Abcouder korenfestival BeKOORlijk Abcoude.