Koppelbed voor Bardo van Team Hollander

Aalsmeer – Teamleden van Bardo ontvingen uit de opbrengst van de estafetteloop Roparun een koppelbed. Dit bed zorgt ervoor dat een éénpersoons hoog/laag zorgbed in een handomdraai kan worden veranderd in een volwaardig tweepersoonsbed.

“Een langgekoesterde wens van het zorgteam is uitgekomen nu we het koppelbed aan onze gasten kunnen aanbieden. En er is al dankbaar gebruik van gemaakt door een patiënte en haar echtgenoot.”, aldus Martine Zandberg, verpleegkundige en zorgcoördinator in het hospice.

Karin de Geus-Stokkel, zorgvrijwilliger bij Bardo en deelnemer aan de Roparun met Team Hollander: “Toen duidelijk werd tijdens een informatieavond van Roparun voor deelnemers dat van de opbrengst onder meer koppelbedden gedoneerd zouden worden, dacht ik meteen aan ons hospice. Eerder die dag tijdens mijn dienst als zorgvrijwilliger in het hospice had ik nog gezien dat een naaste dicht tegen een patiënt aan was gekropen in bed om maar zo dicht mogelijk bij elkaar te kunnen zijn, en hoezeer het behelpen was in een zorgbed met zijn tweeën. Daarom vind ik het een heel groot geschenk dat dit bed via stichting Roparun mogelijk is gemaakt.” Roparun-team Hollander zette zich samen met het Netwerk Palliatieve Zorg regio Amstelland en Meerlanden in om via Roparun een koppelbed aan te kunnen schaffen voor het hospice.

Dicht bij elkaar

Het koppelbed bestaat uit een frame met een speciaal koppelmatras. Het is een logeerbed voor mensen die graag samen willen zijn in een zorgomgeving. Hierdoor wordt het mogelijk dat mensen in de laatste fase van het leven letterlijk elkaars warmte kunnen voelen. Geliefden kunnen heel dicht samen zijn, kinderen bij hun ouders of ouders bij hun kind.



Over Roparun

Tijdens het Pinksterweekeinde liepen 368 teams van de Stichting Roparun in estafettevorm vanuit Hamburg en Parijs naar Rotterdam om geld op te halen. Het opgehaalde geld gaat naar instellingen, goede doelen en projecten die zich inzetten om de best mogelijke kwaliteit van leven te kunnen bieden bij een ongeneeslijke ziekte.

Over Bardo

Bardo biedt zorg en ondersteuning in de laatste fase van het leven. In het hospice en thuis. Daarnaast ontwikkelt en deelt Bardo actief haar kennis en kunde over palliatieve zorg. In het hospice in het centrum van Hoofddorp bevinden zich tien ruime patiëntenkamers. Deze zijn elk voorzien van een eigen keukentje, badkamer en buiten. Ook heeft het hospice een stilteruimte en een gezamenlijke woonkamer met een uitgestrekt uitzicht op de Geniedijk.

Fotobijschrift: Diverse leden van Roparunteam Hollander, medewerkers van de Roparun-organisatie en Netwerk Palliatieve Zorg Amstelland & Meerlanden en Bardo poseren rondom het kersverse koppelbed in het hospice (foto: Kees van der Veer).