‘Kopen Zonder Kijken’ in Wilnis 

Wilnis – Het team van het populaire RTL4 tv-programma ‘Kopen Zonder Kijken’ heeft een huis gevonden in Wilnis. De woning krijgt een hoofdrol in de uitzending van maandag 7 april, uitzending 20.30 uur. Kijkers kunnen dan zien wie de nieuwe bewoners zijn geworden en alvast kennismaken met deze nieuwe inwoners van De Ronde Venen. De kopers waren op zoek naar een nieuw huis met praktijkruimte en in de uitzending wordt duidelijk of dat gelukt is. En wij kunnen verklappen dat ‘Waar een Wil(nis) is, is een weg.’

Kopen Zonder Kijken is een populair woonprogramma op RTL4, waarin stellen de zoektocht en aankoop van hun nieuwe woning volledig uit handen geven. De redactie van het programma zoekt, koopt en verbouwt een huis voor hen, dat de stellen pas voor het eerst zien nadat de koopovereenkomst is getekend. Dit programma biedt een spannende oplossing voor de oververhitte huizenmarkt, waar het vaak moeilijk is om een geschikte woning te vinden. Het resultaat is doorgaans verrassend en emotioneel, met stellen die hun droomhuis ontdekken zonder voorafgaande bezichtiging.

Op de foto: Het Kopen Zonder Kijken-huis in Wilnis. Foto: Nieuwe Meerbode.