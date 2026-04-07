Koninklijke Onderscheiding voor raadslid Boor-Theijssen

Uithoorn – Raadslid Iris Boor-Theijssen is bij haar afscheid van de gemeenteraad benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De onderscheiding werd door burgemeester Pieter Heiliegers uitgereikt tijdens de raadsvergadering van 31 maart. In deze vergadering werd afscheid genomen van alle niet-herkozen raadsleden.

Geprezen

Iris Boor-Theijssen is in 2014 benoemd tot raadslid namens de fractie van Gemeentebelangen. Zij werd bij haar afscheid geprezen voor haar betrokkenheid en sociale rechtvaardigheidsgevoel. Zij heeft zich met name sterk gemaakt binnen het sociale domein in de raadscommissie Leven. Ook was zij actief lid van de werkgroep raadscommunicatie en stond zij aan de basis van het raadscommunicatiebeleid.

Nog tien raadsleden

Naast Iris Boor-Theijssen namen nog tien raadsleden afscheid van de gemeenteraad van Uithoorn. Zij werden door burgemeester Pieter Heiliegers, mede-raadsleden en collegeleden toegesproken. Het gaat om Benno van Dam (DUS!), Jeroen Brink (PvdA), Judith Beuse (DUS), Daan Noordanus (VVD), Corry Feitsma (Gemeentebelangen), Rolf Polak (Gemeentebelangen), Ans Gierman (DUS!), Onno Brautigam (DUS!), Leonie de Boer-Bezuijen (Gemeentebelangen) en Jeroen Albers (Groen Uithoorn).

Burgemeester Pieter Heiliegers en raadslid Iris Boor-Theijssen. Foto: aangeleverd.