Koninklijke onderscheiding voor Henny Cornelissen

Uithoorn – Henny Cornelisse uit Mijdrecht heeft dinsdag 20 juni een koninklijke onderscheiding gekregen en is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij is al ruim 40 jaar een actieve vrijwilliger bij de Uithoornse Wieler Trainings Club (UWTC) in Uithoorn. De koninklijke onderscheiding werd aan hem uitgereikt door burgemeester Maarten Divendal. UWTC zit bij Henny Cornelisse (1948) in het bloed. Hij is al sinds zijn 15e lid en sinds de jaren ’70 actief als vrijwilliger. Met veel plezier reed hij tot eind 1979 wedstrijden. Hij was onder andere medeorganisator van het veldrijden en van de voetbalwedstrijden met andere wielerverenigingen. Vanaf 1978 breidde hij zijn activiteiten uit naar het begeleiden van wielertalenten van UWTC, zoals de latere beroepsrenner Peter Zijerveld. De begeleiding van talenten gebeurde op een bescheiden manier, zonder zichzelf op de voorgrond te plaatsen. Om de rol goed te kunnen vervullen, haalde hij zijn diploma’s als sportmasseur. Ook talenten op het gebied van schaatsen en triatlon klopten bij hem aan.



Vrijwilligerswerk breidt uit

In de loop der jaren breidde zijn activiteiten als vrijwilliger alleen maar uit. Naast begeleiding van talentvolle renners nam hij de verantwoording van de wekelijkse inkopen op zich, hield hij zich bezig met sponsoracties en jureerde hij bij clubwedstrijden. In 2003 is op zijn initiatief een groep vrijwilligers gevormd die allerlei klussen opknapt en waarmee kosten worden bespaard. De groep staat bekend als de ‘maandagochtendploeg’. Bij de bouw in 2017 van het nieuwe clubgebouw en de aanleg van de BMX-baan was Henny de verbindende en coördinerende kracht voor alle vrijwilligers en kwamen zijn technische vaardigheden goed van pas.

Groot sociaal hart

In 2020 schonk Henny UWTC een Wattbike (een trainingsfiets waarmee het vermogen wordt gemeten dat de fietser levert) en 20 mountainbikes en helmen. Met deze materialen kon iedereen kennis maken met deze wielerdiscipline. Onder andere de schaatsvereniging uit Kudelstaart maakt gebruik van de materialen voor hun jeugd. Henny wordt gekenschetst als een man met een groot sociaal hart. In Mijdrecht is hij de lievelingsopa van veel kinderen, en wordt er nooit tevergeefs een beroep op hem gedaan als er fietsjes moeten worden gerepareerd.



