Kom schaatsen bij  IJsclub Nooit Gedacht￼

Regio – Op zaterdag 21 oktober gaat de geheel gerenoveerde Jaap Edenbaan in Amsterdam weer open. Van de oude 400 meterbaan is de betonlaag met de koelleidingen geheel vervangen en de krabbelbaan is verplaatst. Op dezelfde dag van de opening, gaat het jeugdschaatsen bij IJsclub Nooit Gedacht ook weer van start. Iedere zaterdagmiddag, tot halverwege maart wordt er lesgegeven aan beginners en gevorderden.

De leeftijd van de schaatsertjes varieert tussen de 6 en 12 jaar. De jongste kinderen schaatsen in het begin alleen nog op de krabbelbaan en zodra zij de schaatstechniek een beetje onder de knie hebben, worden er ook rondje op de grote 400 meterbaan geschaatst. De oudere kinderen rijden al direct op de 400 meterbaan, waarbij zij het eerste half uur les krijgen en het tweede half uur vrij rondjes kunnen rijden in het eigen tempo. De lessen bestaan uit verschillende oefeningen voor de schaatstechniek, afgewisseld met spelletjes. Het plezier staat daarbij voorop. De schaatslessen worden verzorgd door ervaren vrijwilligers, waarvan de meesten zelf ook bij de club schaatsen. Naast de schaatslessen zijn er gedurende het seizoen diverse activiteiten op het ijs, zoals het Sinterklaasfeest en de Elfstedentocht en een heus schaatsexamen. Het seizoen wordt altijd afgesloten met een sportieve en gezellige middag in de sporthal. Bij IJsclub Nooit Gedacht wordt er geschaatst op noren. Kinderen die pas voor het eerst gaan schaatsen, starten meestal op combinoren, een schaats met een hoge schoen. Daarmee raken zij snel vertrouwd met de dunne ijzers en het gladde ijs. Iedere week zie je de kinderen met sprongen vooruitgaan en hun zelfvertrouwen groeien. Het schaatsen is een fijne manier van bewegen en prima te combineren met andere sporten. Dat hoeft natuurlijk niet. Uiteindelijk kan schaatsen ook de enige echte hoofdsport worden om te beoefenen. Zo ver is het misschien nog niet bij het jeugdschaatsen, eerst maar eens de schaatstechniek onder de knie krijgen. En mocht het deze winter weer hard gaan vriezen, dan sta je goed voorbereid op het ijs.

Zoals gezegd wordt er iedere week geschaatst op de Jaap Edenbaan. Dat is op de zaterdagmiddag van 16.55 uur tot 17.55 uur. De kosten voor een heel schaatsseizoen zijn € 100,00. Inmiddels heeft een behoorlijk aantal kinderen zich al aangemeld, maar er is nog voldoende plek om ook te komen schaatsen. Ben je geïnteresseerd, ga dan naar www.ijsclubnooitgedacht.nl en schijf je in voor het komende schaatsseizoen.