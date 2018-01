Kom meespelen in Jeugdorkest Aalsmeer

Aalsmeer – Afgelopen maandag 15 januari heeft de eerste repetitie van het Aalsmeers Jeugdorkest plaats gevonden. Zoals de naam al zegt: een orkest speciaal voor de jeugd uit Aalsmeer. En ondanks dat het pas de eerste repetitie was, klonk het al heel swingend! En jij kunt ook nog meedoen. Het Aalsmeers Jeugdorkest is een laagdrempelig, heterogeen ensemble. Toetsinstrumenten, blaasinstrumenten, snaarinstrumenten, slagwerk: alle soorten instrumenten zijn welkom!

Ook als je nog niet zo lang speelt, of alleen hebt meegedaan aan een kennismakingsproject, ben je van harte welkom. De partijen worden namelijk met verschillende moeilijkheidsgradaties aangeboden. Het Jeugdorkest bestaat nu uit een gezellig groepje en verschillende instrumenten, waaronder de gitaar, de trompet en de viool. Maar er zijn nog meer leerlingen welkom! Dus heb jij spijt dat je je nog niet hebt opgegeven? Dan kun jij aanstaande maandag nog aanhaken met jouw instrument! De repetities zijn iedere maandag van 16.00 tot 17.00 uur in de Binding in de Zijdstraat 53. Opgeven kan door een mail met je naam en je instrument te sturen naar: ajvulperhorst@cultuurpuntaalsmeer.nl.

Cultuurpunt verhuist tijdelijk

De repetitie van het Jeugdorkest vindt vanaf volgende week plaats in de Binding (Zijdstraat 53). Het Cultuurpunt heeft de vertrouwde zolder aan de Marktstraat tijdelijk verruild voor deze locatie, omdat De Oude Veiling verbouwd wordt tot ‘De Huiskamer van Aalsmeer’. De verschillende delen van het pand zoals de bibliotheek, het grand café en het Cultuurpunt zijn na de verbouwing volledig met elkaar verbonden. Het wordt een ontmoetingscentrum voor jong en oud waar educatie, cultuur, welzijn, sociale werkvoorziening en sociaal-maatschappelijke betrokkenheid centraal staan.