Kom jij in 2024 ook een balletje slaan?￼

Regio – Vanaf komend weekend start de zaaltraining, in voorbereiding op het seizoen, voor alle 17 teams van honk- en softbalvereniging Thamen. Een mooi moment om dus kennis te maken met deze leuke zomersport! Honkbal en softbal zijn sporten waar je je individueel kunt ontwikkelen, maar wel in teamverband moet samenwerken en dus spelen. In alle teams is er ruimte om geheel vrijblijvend vier keer gratis mee te trainen en ervaring is niet noodzakelijk. Heb je wel ervaring en wil je weer komen spelen dan ben je natuurlijk ook van harte welkom! Vanaf 5 jaar kan je al bij ons terecht en daar spelen de jongens en meisjes nog gemengd. Lijkt het je leuk om een bal te slaan, te vangen en te gooien, maar ook hard te rennen kom dan op zondagochtend meedoen in de gymzaal van de Brede School.

Softbal meisjes U21

Thamen start dit jaar ook weer met een team voor jongedames in de leeftijdsgroep vanaf 14 jaar. Ben jij de regen en de kou ook zo zat tijdens het sporten, maar wil je wel een leuke buitensport doen kom dan eens kijken! Thamen is een vereniging waar sportplezier voorop staat, echter waar ook talentvolle spelers/speelsters de ruimte krijgen zich verder te ontwikkelen. Daarbij organiseert de jeugdcommissie allerlei leuke evenementen waaronder een gratis jeugdweekend voor leden.

Interesse? Neem dan contact op via het e-mail adres: info@thamen.info of check www.honkbaluithoorn.nl en je wordt snel uitgenodigd voor een training!