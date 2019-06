Koffie drinken met B&W in Kudelstaart

Aalsmeer – Aanstaande zaterdag 22 juni gaat het college van burgemeester en wethouders weer op ‘tournee’. De vier bestuurders gaan verder met hun bezoeken aan de verschillende wijken in de gemeente en dit weekend wordt de koffiebus geparkeerd in het winkelcentrum van Kudelstaart.

Zin in een gesprek en een kop koffie? Zaterdag tussen 11.00 en 13.00 uur drinkt het college graag een ‘bakkie’ met inwoners. Wat vindt u belangrijk in de gemeente, wat speelt er in uw omgeving, waarom woont u graag in Kudelstaart en hoe ziet u de toekomst? Burgemeester Gido Oude Kotte en de wethouders Wilma Alink, Robert van Rijn en Robbert-Jan van Duijn horen het graag.

Een ‘nummertje trekken’ voor het gesprek is niet nodig en niet mogelijk. Het koffie-bezoek zal in ongedwongen sfeer zijn. Wellicht ontstaan al pratende met B&W en met andere bewoners leuke ideeën en initiatieven. De koffie is uiteraard gratis. Of hier een koekje bij wordt geserveerd, is niet bekend.

Foto: Wethouder Robbert-Jan van Duijn in gesprek tijdens het koffiebezoek van B&W in het Centrum vorig jaar.